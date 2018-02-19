Amine Gülşe'den Mesut Özil için Galatasaray açıklaması

Mesut Özil'le ilgili dün önemli açıklamalar vardı. Yıldız oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Amine Gülşe açıklamalarıyla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Mesut'un, Galatasaray'a transfer olmasını çok istediğini ifade eden Gülşe, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki Mesut'un da Galatasaray formasını giymesini arzu ederim" dedi. (Fotomaç)