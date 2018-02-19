SPOR

Amine Gülşe'den Mesut Özil için Galatasaray açıklaması

19 Şubat 2018 | 09:51

Türk asıllı futbolcu Alman futbolcu Mesut Özil'in evlilik hazırlığı yaptığı Amine Gülşe, yıldız futbolcuyu Galatasaray'da görmek istediğini söyledi. Amine Gülşe'nin sözleri Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Amine Gülşe'den Mesut Özil için Galatasaray açıklaması

Mesut Özil'le ilgili dün önemli açıklamalar vardı. Yıldız oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Amine Gülşe açıklamalarıyla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Mesut'un, Galatasaray'a transfer olmasını çok istediğini ifade eden Gülşe, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki Mesut'un da Galatasaray formasını giymesini arzu ederim" dedi. (Fotomaç)

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.