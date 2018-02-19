Galatasaray maçı sonrasında Kasımpaşa stat hoparlörlerinden Hande Yener'den "Mor" şarkısı çalındı. Galatasaray taraftarları, bu şarkı nedeniyle Kasımpaşa'ya tepki gösterdi.



MOR ŞARKISININ SÖZLERİ



Ne oldu pek bir keyfin yok,

İstediğin gibi olmadı mı?

Yakıştı sana mor renk çok,

Gelen yerimi doldurmadı mı?

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