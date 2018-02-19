Kasımpaşa'dan maç sonu Galatasaray'a: Hande Yener'den "Mor"
19 Şubat 2018 | 07:50
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından tartışılan bir an yaşandı. Maçı 2-1 kazanan ev sahibi Kasımpaşa olunca coşku tavan yaptı. Stat hoparlörlerinden Hande Yener'in "Mor" şarkısı çalınarak Galatasaray'a göndermede bulunuldu.
Galatasaray maçı sonrasında Kasımpaşa stat hoparlörlerinden Hande Yener'den "Mor" şarkısı çalındı. Galatasaray taraftarları, bu şarkı nedeniyle Kasımpaşa'ya tepki gösterdi.
MOR ŞARKISININ SÖZLERİ
Ne oldu pek bir keyfin yok,
İstediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı sana mor renk çok,
Gelen yerimi doldurmadı mı?
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