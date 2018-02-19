'Kebapçı Selahattin' tezahüratları Fatih Terim'i güldürdü

Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk yarısı kıran kırana geçerken, maçtaki bir olay gözlerden kaçmadı. İlk yarı bitiminde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim içeriye girerken Kasımpaşa tribünlerinden 'Kebapçı Selo' tezahüratları yapıldı. Deneyimli teknik adam bu tezahüratlara gülerek karşılık verdi.



Fatih Terim, Alaçatı'da yaşadığı kavga olayından sonraki süreçte milli takımdaki görevinden alınmıştı. Kebapçının sahibi ve kavganın içinde olan isim Selahattin Aydoğdu, olaydan sonra Terim aleyhinde sözler sarf etmişti.

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