Muslera'nın eşi Patricia Callero'dan olay paylaşım!

Son zamanlarda gösterdiği kötü performansla dikkat çeken Fernando Muslera'ya Galatasaray taraftarının tepkileri artıyor. Muslera'nın karısı Patricia Callero'nun sosyal medyadan gelen bir mesaja verdiği yanıt olay oldu.



Instagram'dan "Muslera go home" (Muslera evine dön) mesajına cevap veren Callero, "Neden olmasın? Belki yakında" yanıtıyla kafaları karıştırdı. Muslera'nın eşinden gelen bu paylaşım sosyal medyada bir anda gündem oldu.



Bazıları bu mesajın Muslera'nın yakında eve geleceğini kastederek yapılmış bir espri olarak algılarken, bazıları ise ileride yaşanacak bir ayrılığın ilk sinyali olarak düşündü.



Callero daha sonra olumlu mesajları da paylaşarak, "Güzel insanlara teşekkürler" cevabını verdi.

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