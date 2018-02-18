Serdar Aziz: 'Penaltı pozisyonunda bana faul yapıldı'

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Kasımpaşa maçının ardından hakem Halis Özkahya'ya isyan etti.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Serdar Aziz, kendisinin yer aldığı penaltı pozisyonuyla ilgili "Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Hatta orada bana faul yapıldı." dedi.



Serdar Aziz, söz konusu pozisyonda yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında forma giyemediğini anlatarak, "Ayağımda ağrı var. Durumum yapılacak kontrolün ardından belli olacak." ifadesini kullandı.

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