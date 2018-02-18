Gomis: 'Daha önce de baygınlık geçirdim'

Kasımpaşa mücadelesinde sahada baygınlık geçiren Gomis maç sonrasında açıklamalarda bulundu.



İşte Gomis'in açıklamaları:



Bu bazen başıma geliyor. Benim için strese bağlı bir durum. Gençliğimde de yaşadım. Düşüp bayılıyorum. Burada tek üzüldüğüm kazanamamış olmamız. Doktor Yener İnce’ye ile iyi olduğum konusunda garanti verdim. Devam edebileceğimi söyledim.



Galatasaray’a gelmeden önce de testlerden geçip buraya geldim Hiçbir sorun yok. Kazanamamız beni etkiledi Kazanıp karşınıza çıkıp konuşmak isterdim. Beni tek üzen liderliği kaybetmek oldu.



Merak etmesinler aslan gibi devam edeceğim. Aslan gibi sahaya çıkacağım.

Garry Rodrigues: 'Şampiyon olmak istiyorsak...'

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu.



Bu oyunla şampiyon olmalarının zor olduğunu kaydeden Rodrigues, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok, kötü bir 2. yarı oynadık. Deplasman ile iç saha performansımız arasında fark var. Bugünkü maçtaki davranışımız doğru değil. Şampiyon olmak istiyoruz ve şampiyon olmak istiyorsak, böyle oynayamayız." ifadelerini kullandı.