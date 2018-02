Fatih Terim: 'Galatasaray'da oynadığınızın farkına varacaksınız'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'ya yenildikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.



"NE ARA İNSANLIĞIMIZ VE AHLAKIMIZI..."



Sözlerine ilk olarak ülkemizdeki bebek tacizleriyle ilgili başlayan Fatih Terim, "Son günlerdeki bu çocuk taciziyle ilgili konuşmak istiyorum. Ne ara insanlığımızı ve ahlakımızı yitirdik merak ediyorum.. İnsanın içi almıyor, tüyleri diken diken oluyor. Bir an önce cezaları koyalım bu küçücük bedenlerin vebalini taşımayalım." dedi.



"SERDAR'IN SAKATLIĞI YÜZÜNDEN..."



Maçla ilgili sözlerine geçen Fatih Terim, "İlk yarı oyunu domine ettik, golü bulduk, ikiyi, üçü atabilirdik. Son vuruşlarda doğruyu bulamama bizi bir penaltıyla karşı karşıya bıraktı. Devreye öyle girdik. Serdar'ın aklımızda olmayan sakatlığı bizi oyuncu değişikliğinde zorunlu kıldı. Ahmet uzun zamandır oynamıyordu, Donk'u oraya çektik. orta saha etkinliğimizi kaybetmek istemezdik. Galatasaray 1-1'den sonra hamle yapacaktı ve bunu Eren olarak kullandım. Oyunda yine üstünlüğümüz vardı. İlk yarı sağdan, ikinci yarı soldan bir hayli atağımız var. Sonra çok yüksekten gelen bir karambol topunu yedik, maalesef. 2-1'den sonra kalan süre içerisinde pozisyon vereceksiniz. Çünkü 2-2'yi mümkünse galibiyeti almak için uğraşıyorsunuz. Galatasaray zaman zaman iki santrforla da oynayacak. Hiç niyetim yokken Eren'i almak zorunda kaldı." diye konuştu.



"GOMİS DAHA GÜÇLÜ DÖNÜYORMUŞ"



Bafetimbi Gomis'in bayılması hakkında konuşan Terim, "Gomis'te böyle bir şey var, zaman zaman oluyormuş. Gerek doktor, gerekse arkadaşlarımızın söylediği, olduktan sonra daha güçlü dönüyormuş. Ben, Eren'i hazırlamadım ama onlar benden daha iyi biliyor. Zaten Gomis de devam etmek istediğini söyledi. Gomis'e ben de çok etkilendim. Hata bir süre bizimkiler de etkilendi ama toparlandılar." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY DAHA CESUR OLMALI..."



Oyunla ilgili sözlerine devam eden Terim, "İlk 45 dakikadaki oyundan çok memnunum. Bir takım daha nasıl oynayabilir? Rakip takıma her saniye üstünsünüz. Önemli değişiklikler, sakatlıklar bazen insanı çaresiz bırakabiliyor. Aynı şekilde devam etseydik sabırla sonucu alabilirdik. Ne olursa olsun Galatasaray daha cesur olmalı ve bir şeyleri kabul etmemeli." açıklamasını yaptı.



"DEPLASMAN FOBİSİ NEREDEN ÇIKMIŞ, ÇİM Mİ DEĞİŞİK?"



"Deplasman fobisi" yorumuna ve kaybetmelerine tepki gösteren Terim, "Deplasman fobisi nereden çıkmış, çim mi değişik? Galatasaray seyircisi daha fazla. Olur mu öyle şey? yarıştayız ve bizim için asgari kaybetmek önemli. Şu an için kaybedilmiş bir şey yok sadece krediler var. İnşallah aramayız." dedi.



"MAYIS'TA ŞAMPİYON OLURSAK GEREKENİ YAPARIZ"



Takımda deplasman fobisi olduğuna vurgu yapan Terim, "Sivas'ta ve Kasımpaşa'da kaybettik. Bir deplasman fobisi var galiba. Bizden evvel gelişen ve bizle devam eden. Bunu halledeceğiz de ne zaman halledeceğiz, önümüzdeki sezonlar herhalde. Çok büyük avantajlar kaybettik. Sivas'ta ve burada kazansaydık tabelaya bakın. Kredilerimizi yiyoruz. Galatasaray bunun altından kalkacaktır. Allah nasip ederse Galatasaray, Mayıs'ta şampiyon olsun da gerekeni yaparız. Ondan sonra neler olacağını hepimiz göreceğiz." diyerek sezon sonunda önemli kararlar alacaklarının sinyalini verdi.



"GALATASARAY'IN HOCASI UMUTSUZSA..."



"Bir takım sıkıntılar olduğunu söylediniz, umudunuz mu yok?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Fatih Terim, "Galatasaray'ın hocasıysanız, umutsuzluğa kapılamazsınız. Ben baş kaldırarak yenilmeye varım. Bu kadar kolay teslim olmayacaksınız. Galatasaray'da oynadığınız farkına varacaksınız. Galatasaray'ın hocası umutsuz olursa, başka takımda çalışacak. Galatasaray hakem kararlarının da üstesinden gelebilir. Onlar sizin konularınız. Ben onları konuşmak istemiyorum, hele hele de mağlubiyetten sonra bir dizi senaryo yazarak konuşmak istemiyorum.



"FEGHOULI'NİN MİDE RAHATSIZLIĞI VARDI, OYUNA GİRENLER..."



"Younes Belhanda'yı aradınız mı?" sorusunu da yanıtlayan Terim, "Belhanda hazırken, ihtiyacımız varken yanlış yaptı. Tolga elinden geleni yaptı. Feghouli'nin mide rahatsızlığı vardı. Ancak daha iyi olmalıydı. Oyuna girenlerden iyi katkı almadık. Nasıl iyi oynadıklarında söylüyorsak, bu kez iyi katkı almadık. Gomis'i mağlubiyete geçtikten sonra çıkaramayız, kalsın istedim. Ne olursa olsun Galatasaray bu kadar kolay kaybetmemeliydi. Galatasaray'da birilerinin eksikliğini birileri aratmamalı. Büyük takım böyle olur. Donk'u kazandığımız için mutluyum, bana göre iyi oynuyor. Bizim için kazanç. Ancak uzun lig maratonunda bazı oyunculardan her maç aynı performansı alamazsınız. O yüzden daha fazla oyuncuyla oynamak istiyoruz. Haftaya kupa da başlayacak, bu yükü bölüşeceksiniz. Uzun vadede Galatasaray'da oynayan oyuncuların daha fazla performans göstermesini isterim. Tecrübeli oyuncuların bazen olaya el koymasını isterim, o zaman takım olabilirsiniz. Çok iyi bir takım gibi oynuyoruz, sonra yirmi dakika, yarım saat yakışmayan bir oyun ortaya koyuyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

