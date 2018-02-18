Galatasaray'dan imalı Kasımpaşa maçı paylaşımı
18 Şubat 2018 | 21:56
Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen sarı kırmızılılar, maç sonunda resmi Twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Galatasaray Twitter hesabı, Kasımpaşa maçının görselinde hakem Halis Özkahya'yı Kasımpaşa'nın galibiyetinin sorumlusu ilan eden bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olurken sarı kırmızılıların Twitter hesabından manidar bir paylaşım geldi.
Maç sonucunun atıldığı tweette ilk yarıda Serdar Aziz'in Bernard Mensah'a hareket sonucu penaltı çalan hakem Halis Özkahya'nın pozu yer aldı.
2-1'lik skorun belirtildiği görselde Kasımpaşa logosunun yanında hakem Halis Özkahya gösterildi. Galatasaraylılar, 45+3'te Halis özkahya'nın verdiği penaltı kararına itiraz etmişlerdi.
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