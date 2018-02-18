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Kasımpaşa-Galatasaray maçında Kasımpaşa'ya verilen penaltıya Galatasaraylılar isyan etti

18 Şubat 2018 | 20:18

Kasımpaşa-Galatasaray maçında penaltı isyanı! Kasımpaşa'nın beraberlik golünde hakem Halis Özkahya'nın verdiği penaltı kararı tartışma yarattı. Galatasaraylı futbolcular, Halis Özkahya'ya uzun süre itirazlarda bulundu.

Kasımpaşa-Galatasaray maçında Kasımpaşa'ya verilen penaltıya Galatasaraylılar isyan etti

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın son saniyelerinde çalan penaltı düdüğü tartışma yarattı.

Kasımpaşalı Olivier Veigneau, maçın 45+1. dakikasında topla birlikte ceza sahasına girdi. Serdar Aziz'in müdahalesinin ardından Olivier Veigneau yerde kaldı ve hakem Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi.

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Bu düdüğün ardından Kasımpaşalı futbolcular penaltı kararının doğru olduğunu dile getirirken, Galatasaraylı futbolcular ise itirazlarda bulundular. Ancak hakem Halis Özkahya'nın kararı değişmedi.

NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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