Kasımpaşa-Galatasaray maçında Kasımpaşa'ya verilen penaltıya Galatasaraylılar isyan etti

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın son saniyelerinde çalan penaltı düdüğü tartışma yarattı.



Kasımpaşalı Olivier Veigneau, maçın 45+1. dakikasında topla birlikte ceza sahasına girdi. Serdar Aziz'in müdahalesinin ardından Olivier Veigneau yerde kaldı ve hakem Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi.

Bu düdüğün ardından Kasımpaşalı futbolcular penaltı kararının doğru olduğunu dile getirirken, Galatasaraylı futbolcular ise itirazlarda bulundular. Ancak hakem Halis Özkahya'nın kararı değişmedi.

NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.