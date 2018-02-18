Kasımpaşa - Galatasaray maçında Gomis baygınlık geçirdi
18 Şubat 2018 | 19:17
Kasımpaşa - Galatasaray maçında Bafetimbi Gomis baygınlık geçirdi. Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis, Kasımpaşa maçının 6. dakikasında baygınlık geçirdi ve yere yığıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Gomis yeniden oyuna devam etti.
Spor Toto Süper Lig'de Galatsaray'ın kasımpaşa ile oynadığı deplasman maçında talihsiz bir an yaşandı.
Galatasaray'ın 6. dakikada korner kullanacağı sırada Bafetimbi Gomis bir anda ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve tüm futbolcular korku dolu gözlerle sağlık heyetine seslenerek sahaya gelmelerini istediler.
Kısa süreli baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis daha sonra ayağa kalktı ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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