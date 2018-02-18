Emre Akbaba, Galatasaray yolunda iddiası

Bu sezon hedefi mutlak şampiyonluk olan Galatasaray, gelecek sezon için de düğmeye bastı.Cimbom transferdeki rotasını da belirledi. Sarı kırmızılı takımın yeni sezonda kadrosuna dahil edeceği isimlerde belli olmaya başladı.

Aslan'ın ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmek için yoğun çaba harcadığı Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba hakkında da flaş açıklama geldi. Bir dönem Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör olarak görev yapan Erhan Altın'dan Alanyasporlu Emre Akbaba hakkında flaş transfer açıklaması geldi. Radyospor'da yayınlanan Maç Merkezi programında Salim Manav ve Tolga Kuru'nun sorularını yanıtlayan Erhan Altın önemli açıklamalarda bulundu.



Emre Akbaba geç bile kaldı!

"Emre Akbaba Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe seviyesinde bir oyuncu ve transferi için geç bile kaldı. Emre, Antalyaspor'da da iyi işler yaptı fakat Kırmızı Beyazlılarda şans bulamadı. Emre, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta rahatlıkla oynar"



Transferde söz kesildi!

"Galatasaray'ın devre arasında transfer edeceğini düşünmüştüm ama olmadı. Kulağıma gelen duyumlar; Emre Akbaba için Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için Alanyaspor'dan transfer sözü aldığı"



7 gol, 5 asist

Sol ayağını çok etkili kullanan ve ofansif orta saha pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada; 7 gol, 5 asist kaydetti. İlk kez Fatih Terim döneminde A Milli Takım'a çağrılan Emre Akbaba, Ay-Yıldızlı formayla da 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Emre'nin Transfermark verilerine göre güncel piyasa değeri: 4.5 milyon euro.