Galatasaray'dan Aykut Kocaman'a cevap!

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maç sonrası Aykut Kocaman'ın rakipler ve hakemlere yönelik sözleri Galatasaray cephesinde yankı buldu.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yeni yönetimde Sportif A.Ş.'de görev alan Burak Elmas, Kocaman'ın açıklamaları devam ederken sosyal medya hesabından "Kendi takımınız ile alakalı, rakipler hakkında konuştuğunuz rahatlıkta konuşabildiğiniz zaman tekrar görüşelim. Hakemlerimizin formsuz oldukları maçlar ile alakalı sıkıntılarımızı, olması gerektiği gibi gerekli sorumlular direkt olarak federasyon yetkililerine aktardılar. Medya üzerinden mesaj vermek ancak yetkililere ulaşma imkanınız olmadığında bir yoldur" göndermesi yaptı.

PAYLAŞ