Galatasaray, Garry Rodrigues'in fiyatını belirledi: 15 milyon euro

Galatasaray yönetimi, Garry Rodrigues'e gelen transfer teklifleri sonrasında harekete geçti. Son haftalarda gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çeken Garry Rodrigues için yönetim 15 milyon Euro'luk bir fiyat belirledi.



Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz yıl PAOK'tan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Newcastle United, Celta Vigo, Real Betis ve Schalke 04, Garry Rodrigues'i yakından takip ediyor. Yönetim, kritik maçlar dolayısıyla transferin fazla gündeme gelmesini istemiyor. (Takvim)

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