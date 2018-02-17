Fernando İstanbul'a döndü! Galatasaray'a müjde...

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı oyuncuların Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptıkları antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.



Isınma hareketleriyle başlayan idmanın koordinasyon ve sürat çalışmasıyla devam ettiği ifade edildi. Ardından 6'ya 3 pas çalışmasıyla süren antrenmanın, yapılan taktik çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.



Öte yandan sakatlığı bulunan ve tedavisine Portekiz'de devam edilen Brezilyalı futbolcu Fernando Reges'in, önceden planlanan kuvvet, denge ve koordinasyon çalışmalarının son etabını gerçekleştirmek üzere İstanbul'a döndüğü belirtildi.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak Kasımpaşa- Galatasaray karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.

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