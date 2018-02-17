SPOR

Mustafa Cengiz ilk sponsorunu buldu

10 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ilk sponsorunu buldu.

Mustafa Cengiz ilk sponsorunu buldu
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Sarı-kırmızılılar, Jeunesse Global ile anlaşma imzaladı. Tören önümüzdeki günlerde Türk Telekom Stadı'nda yapılacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçilmeden önce takıma dünya çapında sponsorlar kazandıracağını vadetmişti...

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Cengiz, görevde henüz 1 ayını doldurmadan ilk icraatını gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, 2010 yılında ABD'de kurulan ve yıllık 2 milyar dolardan fazla bir gelire sahip olan Jeunesse Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Taraflar arasındaki tüm resmi işlemler gerçekleşti. İmza töreni önümüzdeki günlerde Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

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9 ay önce Türkiye pazarına giren ve her geçen gün büyüyen Jeunesse Global ile çorap sponsorluğu için anlaşıldı. Ayrıca Türk Telekom Stadı'ndaki reklam panolarında şirketin reklamları yapılacak.

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Anlaşmanın detayları hafta içi Türk Telekom Stadı'nda yapılacak olan imza töreninde açıklanacak. Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıktığı çoraplarda şirketin ismi yazacak. Şirketin Galatasaray'ı seçmesindeki en büyük neden ise Avrupa'da ve dünyada tanınır bir takım olması olarak belirtildi. (GÜNEŞ)

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