Mustafa Cengiz ilk sponsorunu buldu

1 / 4 Sarı-kırmızılılar, Jeunesse Global ile anlaşma imzaladı. Tören önümüzdeki günlerde Türk Telekom Stadı'nda yapılacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçilmeden önce takıma dünya çapında sponsorlar kazandıracağını vadetmişti...



2 / 4 Cengiz, görevde henüz 1 ayını doldurmadan ilk icraatını gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, 2010 yılında ABD'de kurulan ve yıllık 2 milyar dolardan fazla bir gelire sahip olan Jeunesse Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Taraflar arasındaki tüm resmi işlemler gerçekleşti. İmza töreni önümüzdeki günlerde Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.



3 / 4 9 ay önce Türkiye pazarına giren ve her geçen gün büyüyen Jeunesse Global ile çorap sponsorluğu için anlaşıldı. Ayrıca Türk Telekom Stadı'ndaki reklam panolarında şirketin reklamları yapılacak.

