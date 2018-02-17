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Mustafa Cengiz ilk sponsorunu buldu
10 saat önce
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ilk sponsorunu buldu.
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Sarı-kırmızılılar, Jeunesse Global ile anlaşma imzaladı. Tören önümüzdeki günlerde Türk Telekom Stadı'nda yapılacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçilmeden önce takıma dünya çapında sponsorlar kazandıracağını vadetmişti...
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Cengiz, görevde henüz 1 ayını doldurmadan ilk icraatını gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, 2010 yılında ABD'de kurulan ve yıllık 2 milyar dolardan fazla bir gelire sahip olan Jeunesse Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Taraflar arasındaki tüm resmi işlemler gerçekleşti. İmza töreni önümüzdeki günlerde Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.
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9 ay önce Türkiye pazarına giren ve her geçen gün büyüyen Jeunesse Global ile çorap sponsorluğu için anlaşıldı. Ayrıca Türk Telekom Stadı'ndaki reklam panolarında şirketin reklamları yapılacak.
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