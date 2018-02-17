SPOR

Mariano ve Feghouli ceza sınırında

17 Şubat 2018 | 12:00

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşaca. Kırmızı kart cezası olan Belhanda ile sakatlıkları bulunan Denayer ve Fernando, maçta forma giyemeyecek.

Mariano ve Feghouli ceza sınırında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında  pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.
 
Süper Lig'de 14 galibiyeti, 2 beraberliği ve 5 mağlubiyeti olan  Galatasaray'ın 44 puanı bulunurken, oynadığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde  berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 26 puana sahip.
 
Belhanda cezalı
 
Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan  sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, pazar günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de  Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan  kaleci Fernando Muslera ise görev verilmesi durumda yarın sahadaki yerini  alabilecek.
 
Mariano ve Feghouli ceza sınırında
 
Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı  öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı  duruma düşecek ve ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.
 
Deplasmanda zorlanıyor
 

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta  zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 5 mağlubiyetini de deplasman maçlarında  yaşadı. Galatasaray, dış sahada oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik  ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki müsabakalarda ise 10 galibiyet ve  bir beraberlik elde etti.

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