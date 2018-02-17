Dursun Özbek Galatasaray'da yeniden aday olacak



Başkan Mustafa Cengiz'in "Gerekirse Pandora'nın Kutusu'nu açmaktan çekinmem" dediği eski başkan Dursun Özbek'in bu sözlere rest çektiği bildirildi. Özbek'in yakın çevresi ile yaptığı sohbetlerde "Eğer o kutu açılabiliyorsa açsın bakalım. Biz de görelim içinde neler varmış" dediği gelen haberler arasında. Özbek'in ayrıca ibra edilmesi halinde mayıs ayındaki seçimde yeniden aday olmak için kolları sıvayıp çalışmalara başladığı da kaydedildi. Eski başkana camia içinden de adaylığı için destek verenlerin olduğu iddia edildi.



SEÇİM OFİSİNİ TAKSİM'E TAŞIDI



YENİDEN adaylık için listesinin üzerinde çalışmaya başlayan Özbek, kendisine ait olan Gayrettepe'deki otelinde yer alan seçim ofisini, Taksim'deki yine kendisine ait başka bir otele taşıyarak büyük bir değişime imza attı. Özbek'in seçim çalışma ekibinde de çok büyük ve köklü bir değişime giderek yeni ekibine çok önemli isimleri alacağı iddia ediliyor.



(FOTOMAÇ)

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