Fatih Terim'in Kadıköy planı belli oldu

Kasımpaşa maçı öncesi uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe karşısında psikolojik üstünlük kurmak için Kadıköy'e lider gitmeliyiz" dedi.



PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Ligde sırasıyla Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konyaspor'la oynayacakları maçlar için oyuncularından tam konsantrasyon isteyen tecrübeli teknik adam, "Maç maç ilerleyeceğiz. Her maça kazanmak için çıkacağız ve Fenerbahçe karşısında psikolojik üstünlük için Kadıköy'e olarak lider gideceğiz lider de döneceğiz" ifadesini kullandı.



6 maçlık seride 4 deplasman maçına çıkacaklarını hatırlatan Terim, "Kritik haftalara girdik ve Sivas'taki mağlubiyetin tekrar etmesini istemiyorum. Pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa maçından başlayarak her maçımıza galibiyet için çıkmalıyız" dedi. Oyuncular da kendisine galibiyet sözü verdi. (Fotomaç)

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