Mustafa Cengiz: 3 yıl buradayım

Ocak ayında göreve gelen ve büyük mali sıkıntılarla boğuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya maçı öncesi kulüp personeli ile Türk Telekom Stadı'nda buluştu. Maaşlarını zamanında alamadığı için uzun süredir problem yaşayan çalışanlara Cengiz, "3.5 aylığına göreve gelmedim" dedi.



Mayıstaki seçimde tekrar aday olacağını vurgulayan başkan, "Ekibimle tüm planlarımızı gelecek 3 yıla göre yapıyoruz. Sıkıntılarınızı çözmek için süre istiyorum. Kimseyi çıkarmayı düşünmüyoruz. Bizimle çalışmak istemeyen olursa tazminatını son kuruşuna kadar ödeyip yollarımızı ayırırız" diye konuştu.



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Galatasaray-Antalyaspor mücadelesini Milan'ın Çinli başkanı, dünyaca ünlü iş adamı David Han Li, özel locadan takip etti. Han Li, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldi ve beraber fotoğraf çektirdi. Ayrıca Yuto Nagatomo'ya destek olmak isteyen Japon taraftarlar, Türk Telekom Stadı'na akın etti. Japonya bayrağı açan taraftarlar, Nagatomo lehine tezahüratlar yaptı. (SABAH)

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