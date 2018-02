Fatih Terim: 'Belhanda %100 haklı da olsa hatalı'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçını kazanmaları ve lider olmaları hakkında açıklamalarda bulundu.



"LİDER OLMAK GÜZEL, HAYIRLISI OLSUN"



Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, "Üç puan güzel, lider olmak güzel. Hayırlı olsun, inşallah devam ederiz. Güzel maç oldu, özellikle ilk 45 dakika. İki takım içinde dolu dolu bir maç oldu. Oyuncularımın isteğinden ve arzusundan memnunum. İkinci yarı için isteğim ve dileğim öyle değildi ama onu da oynamak lazım bazen. Liderlik hoş bir şey. İnşallah sonuna kadar böyle gideriz. Konya'dan bu tarafa baktığımızda dört maç oynadık, ilk 45 dakikadaki oyunu daha fazla ileriye taşımalıyız. Pastan uzaklaşmamalıyız, sonuç ne olursa olsun bunlardan vazgeçmemeliyiz. 3-0'dan sonra konsantrasyonun bozulmasına ve rahat hareket etmeye veriyorum bunu." dedi.



"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TAKIMIN SEYİRCİSİ..."



Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Seyirciye parantez açmak istiyorum. Şampiyonluğa oynayan bir takımın seyircisi böyle olmalı. Buradan onlara sonsuz teşekkür ederim. Farkında olduğumuzu bilmeleri lazım. Sağ olsunlar bana bayrak açmışlar. Onlar bizi, biz onları seviyoruz. Bu camia bir oldukça güzel. Onların bu sevgi gösterisi hoşuma gidiyor. Layık olabiliyorsak, mutlu olurum." ifadelerini kullandı.



"KADROMUZ ÇOK GENİŞ DEĞİL VE HER OYUNCUYA..."



"Kırmızı kart gören Younes Belhanda'ya ceza verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Fatih Terim, "Belhanda, hakem ya da penaltının yorumunu yapmak istemiyorum. Ne olursa olsun hata. Yüzde 100 haklı da olsa hatalı. Son saniyede olmaz. Gomis de geldi onu götürdü oradan. İki saniye önce el vardı falan deniyor ama ne olursa olsun ihtiyacımız olan Belhanda'nın böyle atılmaması gerekir. Çok da iyi oynuyor ve ihtiyacımız var. Zaten her oyuncuya ihtiyacımız var. Çok derin kadromuz yok. Selçuk'u da, Donk'u da, Sinan'ı da, Martin'i de, oturanları da kazanacağız. Tam Belhanda'yı kazanmışız, bu olmadı. İnsanı kazanmaya bakıyoruz, ceza vermeye değil. Ona ceza Galatasaray formasından uzak kalmak. Daha büyük ceza olabilir mi?" ifadelerini kullandı.



"İYİ Kİ FEGHOULI'Yİ ÇIKARMIŞIM"



Oyuncularının performansından bahseden Fatih Terim, "Selçuk'un Galatasaray'a çok önemli hizmetleri var. Selçuk sembol oyuncu olma yolunda gidiyor. Büyük kulüplerin böyle isimleri vardır. Donk'tan memnunum. Sağ beklerimiz çok iyi. Mariano ile ilgili sıkıntılı yok, Linnes de iyi oynuyor ve formayı ona verdim. İkisinden de memnunum. Feghouli de yardıma gelecek. Cezalı olmaması için çıkardım iyi ki de çıkarmışım, Belhanda atıldı oda kart görseydi, baya sıkıntılı duruma düşebilirdik." şeklinde konuştu.



"LİDERE YETİŞMEK DE ZOR, LİDERLİĞİ KORUMAK DA"



Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Terim, "Yarışın dört takım arasında geçeceğini söylemiştim. Yetişmek de zordur, liderliği korumak da. Ünvan iyi bir şeydir. Güven verir, kredi verir. Herkes lideri yenmek ister, lider liderliği bırakmak istemez. İkisi de zor. İnşallah son lider oluruz." dedi.



"RODRIGUES ÖNEMLİ BİR SİLAH"



Garry Rodrigues hakkında konuşan Terim, "Rodrigues çok güvendiği bir oyuncu, oyun içerisinde her an skoru değiştirebilme yeteneği var. Eksikleri var, bunları gidermeye çalışıyoruz. Daha az top kaybı, daha sakin oynamalı ve pas konusunda da katkılarını bekliyoruz. Her saniye o kaleye çabuk gitme isteği olmayabilir. Yeteneği var, bu kadar çabuk olan oyuncunun, bu kadar da çalışkan olması bizim için ve onun için artı puan. Bu takımda değişmezlerden olduğunu hissetmesini istiyorum. Yavaş yavaş o tecrübeyi edinecek. Golden önce topu taşımasından daha kolay toplarda pas atmadı. Bizim için önemli bir silah, onları da yapacak." dedi.



"FEGHOULI BİRÇOK MEVKİDE OYNAR"



Sofiane Feghouli'nin birçok pozisyonda oynayabileceğini söyleyen Fatih Terim, "Futbolda üstüne basa basa mevki durumu kaldığını sanmıyorum. Feghouli bir iki rolde rahat rahat oynayabilir. Sistem gereği zaten kenar oyuncuları içeride oynamak zorunda. İçeride daha becerili işler de yapıyor. Sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Kayseri'de atak arkası oynadı ve çok da doğru oynadı. O esnekliği ve o zekası var. Bunları Rodrigues için söylemeyebiliriz ama Feghouli için söyleyebiliriz." görüşlerini aktardı.



"ŞEHİTLER CANIMIZI SIKIYOR"



Son olarak şehit haberlerine üzüldüğünü ve artık bu haberlerin son bulması için dua ettiğini söyleyen Terim, "Şehitler canımızı sıkıyor. Allah rahmet eylesin. Olmasın inşallah. Ailelerine, babalarına, dostlarına Allah sabır versin. Allah ülkemize sabır versin. Onlara teşekkür ediyoruz. Kaybettiğimiz her şehit için Allah rahmet eylesin. Allah inşallah başka acı göstermesin." diyerek sözlerini noktaladı.

