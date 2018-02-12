Belhanda kırmızı gördü, Kasımpaşa maçında yok!

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Younes Belhanda, maçın uzatma bölümünde oyundan atıldı.



Belhanda, maçın 90+2. dakikasında Hakan Özmert ile saha içinde tartışırken, hakem Barış Şimşek iki oyuncuya da sarı kart göterdi. Saha içinde gergin tavırlarını sürdüren Belhanda, ardından ikinci sarı kartını da alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Faslı oyuncu, ligin 22. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında oynama şansını kaçırdı.



Belhanda, ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde de çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

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