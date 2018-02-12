Rıdvan Dilmen'den Belhanda ve TFF'ye sert eleştiri

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi.



İşte Dilmen'in sözleri...



"Gereksiz oldu Belhanda'nın kırmızı kartı. Feghouli’yi hoca geç çıkarttı. Issah’ı hemen çıkarmıştı Ümit Özat. Terim 70 küsürlerde çıkardı Feghouli’yi. Hakemin görmediği pozisyonda bir sarı kart görmeliydi. İlk yarıda Maicon’un kesin atılması lazımdı Serdar Aziz'e yaptığı faulde. İkinci yarıda Galatasaray’a iki penaltı verilmeliydi. 0-0’ken verirdi penaltıyı. Bir sağ taraftan ortada bir de Nagatomo’nun ortasında. Mesafe vardı çünkü."



'Çek kafanı git'



"Belhanda için ikinci sarı gereksiz gördüğümüz kadarıyla. Eğer küfrettiyse ki görmedik direkt atılması lazım. Hakemlerin işi uzatmadan oyunu başlatması lazım. Muallakta kaldık. Görüntülerden ne olduğunu anlamadım. Maç 3-0. Hakemin oyna demesi lazım. Çek kafanı git."



'Geleni gideni yeniyor'



"Geleni gideni yeniyor iç sahada Galatasaray. Başakşehir- Karabük maçı 5-0 bitmişti ilk yarı. 9-10 olur derken bu tarz maçlarda psikolojik olarak böyle oluyor. Bu rahatlıkla 70’e kadar gitti Galatasaray. Klasik tempoyla başladıktan sonra asıl pozisyonları kontrataktan buldu. Hoca Donk’la devam edecek gibi görünüyor."



"Nagatomo’nun Sivas’ta başlaması hataydı. Bugün de iyiydi, zor çalım yiyen bir görüntüsü var. Denayer da dönse Serdar Aziz oynar. Linnes kararı sürpriz oldu benim için.



"Kalecinin eli solak. Ayağıyla ikisini de kullanıyor. Yan toplara da çıktı. Uzun süre oynamayan bir kaleci için yorum yapmak kolay değil.



'Rodrigues için uygundu'



"Belhanda çok zorluyor ama fiziği yetmiyor bazen. Rodrigues müthiş başladı. Çok uygun maçtı onun için. İkinci golde Nazım’ı kovalamadı ama pas hatası sonucu asisti yaptı."



70. dakikaya kadar topa sahip olma konusunda mutsuzdur Fatih hoca. Oyunu hükmederek oynamaktan uzaktı. Antalya 45 ile 70 arası 3 tane pozisyonu var. Bir tanesi net hatta. Galatasaray’ın en büyük problemi topa sahip olma olduğunu düşünüyorum. Yarın bir gün rakip Antalya olmaz. Başkaları cezalandırabilir. 3-0’ın verdiği doğal bir larçlık da vardır. Galatasaray hiç 5 dakika rakip yarı alanda oynayamadı.



'Hocanın elinin değdiğini görüyoruz'



Deplasman performansı Gomis’ten kaynaklanmıyor. Takımın kötü zaten. Dünya liglerinde tahmin ediyorum birinci sıradadır deplasman performansında. Evinde de birincidir. Hocanın elinin değdiğini görüyoruz. Rodrigues artık birinci oyuncuyum diyor. Feghouli’yi sağ öne kaydırmaya başladı. Haftaya Feghouli’yi Gomis’in arkasında kullanacaktır.



Birincil stoperi Maicon. Yanındaki form formsuzluğa bakıyor. Sol beke Nagatomo. Santraforda Gomis. Rodrigues solda birinci oyuncum. Ne Donk, ne Selçuk ne de Tolga birinci oyuncu değil. Kura çekebilirsin. Fernando’yu tek oynatıp 4-1-4-1’e döneceğini düşünüyorum hocanın. Feghouli sürekli olur.



'Caner'i yakmak için...'



"Kendi kendilerine bir adet çıkardılar. Milleti kandıralım diye getirdiler ama ellerinde patladı. Hadi verin Emre'ye Muslera’ya, Babel’e, Şenol Güneş’e, Fatih Terim'e. Veremezsiniz tabii. Çıkardınız durup dururken. Bir Caner'i yakayım diye bütün Türk futbolunu kaosa sürüklediler. Herkesi birer kamerayla çek, en az 10 kişi disipline gider her maç. En kötü kendi kendine küfredersin. Gücünüz yetmez. Hiç kimseye yetmez. Sizin gücünüz kulüplerin istediği adamlara yeter."

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