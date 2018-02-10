Ganso sözleşmesini feshedip Galatasaray'a geliyor!

İmparator, Sevilla ile sözleşmesini feshedecek olan Ganso'yu kadroya katmak için girişimlere başladı. İspanyol ekibinde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki deneyimli orta sahayla ilk temas kurulacak.



BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Galatasaray, Ganso'ya Sevilla'dan aldığı ücret olan 2.2 milyon Euro artı bonus teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın da daha önce gündemine gelen Brezilyalı yıldız futbolcuya, sözleşmesini feshedeceği için bonservis bedeli de ödemeyecek. Yönetimin gelecek haftalarda İspanya'ya giderek deneyimli futbolcu ile pazarlık masasına oturacağı bildirildi. (Sözcü)

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