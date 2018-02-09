Galatasaray'da Nigel de Jong skandalı!

Özbek yönetiminin Hollandalı yıldız Sneijder'in Sarı-Kırmızılı kulüp ile yaptığı sözleşme uzatma döneminde babası Barry Sneijder'a 200 bin euro komisyon verdiği gündeme gelmişti.



Cim-Bom'un bir diğer Hollandalı eski oyuncusu Nigel de Jong transferinde de 200 bin euronun üzerinde bir komisyonun Sneijder'ın babasına verildiği iddia edildi. Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Jong, 2.5 milyon euro ücret alıyordu. (Akşam)

PAYLAŞ