Samuel Eto'o Galatasaray'ı bekliyor



Konyaspor, 2-2’nin rövanşında Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde İstanbul’da Galatasaray’la karşılaşacak. Her geçen gün hazır duruma gelen Eto’o, Cim Bom’a karşı kadroda olmaya hazırlanıyor.



Konyalı taraftarlar, Jahovic-Eto’o ikilisinin performansını merakla beklerken, teknik direktör Mehmet Özdilek, “Hiç şüphem yok. Ligde sıkıntılı durumdan kurtulacağız. Kupada da son şampiyonuz ve yine finalde boy göstermek istiyoruz” ifadesini kullandı.



(FANATİK)

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