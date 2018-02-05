Mustafa Cengiz'den Ndiaye, Sneijder ve Dursun Özbek sözleri!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz gündeme dair özel açıklamalarıyla TRT Spor'da.. Göreve geldikten sonra 30 milyon TL borç ödediklerini açıklayan Cengiz, transfer döneminde yaşananlara da değindi.



İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;



"SORUNLAR YUMAĞI İLE BAŞBAŞAYIZ"



Ben aday olduğumda ilk şunu söylemiştim. Galatasaray'ın tüm mali durumunu net olarak öğrenmek lazım demiştim. Giderek sorunlar yumağı ile baş başa olduğumu görüyorum. Bir arabanın içinde camdaki buğuyu silip, etrafı görmeye çalışıyorsunuz. Çok daha fazla çalışacağız. Doğru olmak bir meziyet haline geliyor. Normali bu zaten. Camiamıza hep doğru olacağımızın sözünü verdim. Galatasaray'da yapılan istifalar yönetimin dinamik olduğunu gösterir. Ben hiçbir zaman Celal abimizin istifasını istemedim. Sevdiğim saydığım bir abimizdir. Ünal Bey(Çevik) benim sevdiğim, saydığım devlet adamı. Ben bütün eylem ve söylemlerimde devleti de halkı öne alırım. Sakın buna faşist bir kafayla bakmasınlar, biz mülkerlerde bu kafa vardır, devleti öne alırız biz. Devletin bekası her şeyden önemlidir.



"MAYIS AYINDA DA ADAYIM"



Galatasaray Başkanlığına aday olmak gibi bir düşüncem yoktu ama herkes çekilince ben orada kaldım. Bunu espri olarak söylüyorum tabii ama beni adaylığa Galatasaraylılar itti. Sessizlerin sesi oldum ben. Biz seçime %60 hazırdık. Dursun Başkan dahil %100 hazırdım diyen olursa gülerim. Oğlum benim fahri konsolos. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu birlikte görüştük, bunu konuşuyorlar. Gülüyorum. Mayıs ayındaki seçimde kesinlikle adayım. Benim hiçbir projem 3 aylık olamaz. Ben 5 yıllık kalkınma planları hedefleyen bir insanım. Ben bu programa gelmeden önce Fatih Hocam ile 2-3 saat Mayıs ayındaki transferlerimizi konuştuk. Ben buraya gelirken bile şunu nasıl öderiz, bunu nasıl yaparız onu düşünüyorum. Sivaslılar, Kayserililer diğer taraftarlar alınmasınlar ama Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş spor kulüpleri. Sportif camiaların çimentosunu oluşturuyorlar. O kadar fazla diş var ve hepsinde problem var. Çok sorun var, hepsi birikti, büyüdü.



"FUTBOL DIŞINDA GELİR ELDE EDEN YOK"



Özellikle amatörlerdeki sorunlar iyice arttı. Bu demek değil ki basketbolu kapatacağız. 13 çocuk düşünün, eve sadece biri ekmek götürüyor. Futbol. 12 çocuk onun ağzına bakıyor. Fenerbahçe basketbolda çok başarılı, bunu da söyleyeyim. Biz de onu hedefliyoruz. Devletimiz kulüplere sürekli yardımcı oluyor bunu da söyleyeyim. Finansman bulduk getirdik gibi bir sözüm yoktu. Hatta hiçbir seçim vaadim yoktu. 2011'den beri Galatasaray hem solo hem de konsolide raporlarını paylaşıyor. Diğer kulüpler bunu yapıyor mu? Bilemem.



"BADOU NDIAYE GİTMEK İSTEDİ"



Kesinlikle şundan emin olun, hocamız dahil biz Ndiaye'yi göndermek istemedik. Menajeri Ndiaye'yi öyle bir zehirledi ki.. Menajerin söylediği ilk ücret, 14 milyon Euro ve %10 menajer parası.. Bir de imaj hakkını almış, 600bin euro. Biz hayır dedik. Aradan 2 gün geçti. Hocam aradı, "Ndiaye'yi zehirlemişler" dedi. Ndiaye denen kardeşimiz benimle de görüşmek istedi, ben kabul etmedim. Hatta beni defalarca aradı, açmadım, sonrasında mesaj attı. Bu tip şeyler benim hiç tarzım değil. Kelimeleri seçerken zorlanıyorum. Konu öyle bir yere geldi ki, Ndiaye gitmezsem olay çıkartırım, kıyamet kopartırım gibi. Biz de 4-5 gün içinde 2.8 milyon Euro artırdık rakamı ve menajerine de komisyon vermedik. Ndiaye'nin parası bugün geldi.



"CHEDJOU VE DANY'DEN DOLAYI TRANSFER YASAĞI"



Chedjou ve Dany'den dolayı transfer yasağımız var. 1 milyon Euro ödememiz gerekiyor. Biz daha Ndiaye'yi satmamışız ki o dönem. Para halbuki bugün geldi. 9 milyon Euro bugün geldi, 7 milyonu daha sonra gelecek. Nagatomo gündüz geldi. Sağlık testi yapmak zorundasın. Dünyada en zor transfer yapılan ülkelerden biri Türkiye. Umarım bu düzeltilir.



"GÖREVE GELDİKTEN SONRA 30 MİLYON TL ÖDEDİK"



Kız voleybol takımına aylardır kuruş girmiyor. Basket takımı yine aynı durumda.. 30 milyona yakın para verdik. 19 milyon SGK borcu. Yellow Friday bize yıllık cironun %7'sini kazandırdı, bize net 3milyon lira kaldı. 70 adet loca boştaydı. Bugün 13 tanesi 10 günde satıldı diye haber geldi, buradan da 8.5milyon lira gelir oldu. Varlıklı aileler destek için gelip loca aldı, isim veremem.



"TRANSFERLERDE USÜLSÜZLÜK VE MENAJERLER"



Ndiaye transferinde hata olabilir, artı eksi olabilir ama hukuk-mevzuata aykırı bir şey yok. Uzun süreçte ödenmesi gereken para daha kısa zamanda ödenmiş. İbralık bir durum yok. Hata olabilir, beceriksizlik olabilir, artı, eksi ödeme olabilir ama hukuksuzluk yok. Mevzuata uygunluk açısından bir terslik yok. Beklediğimiz maliyetten büyük olabiliyor. Cavanda'nın serbest kalma maddesi 1.7'ydi. Cavanda'da Trabzonspor üstümüze resmen paket atmış. Bizim kırmızı çizgimiz hırsızlık. Varsa böyle bir şey %200 gereğini yaparız. FIFA'nın yasasında yazıyor: 'Bütün transferlerde menajer masraflarını bildireceksin' diye. Biz buna uymuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu dünya üzerinde bağımsız herhalde! Kurallarda %3 komisyon varken bizde %10 isteniyor.



"DURSUN ÖZBEK TOPLAMDA 91 MİLYON LİRALIK ÇEK KESTİ"



Bizim en büyük alacaklımız Denizbank. Ünal Aysal zamanında borçların TL'ye çevrim işlerine başlandı. Doğruydu ama Dursun Bey döneminde factoring şirketlerine %26-30 ile borçlanıldı. O dönem zorunlu olarak borçlanmalar oldu. Çok fazla faiz yükü geldi. Sevgili Dursun Özbek başkanımız, kulübe maddi olarak çok destek oldu ve para koydu. Ayrılırken 3 adet senet tanzim etti. 91milyon TL toplam olarak. Bu paranın içerisinde, ne kadar reel nakdi giriş var, faiz var, otel mahsubu var bakacağız. Sayın Dursun Özbek'in ne kadar alacağı varsa ödenecektir. Bu kesin. Kendisi Mart Mali Genel Kurulu'nda bizzat geçmiş dönem zararlarını ödeyebileceğini açıkladı. Bunu da ekleyeyim. Bu 91milyon TL için B Grubu hisselerimizden 4.600.000 hisse rehin alınmış. Toplam hisselerimizin serbest tek bölümü. Şu anda 24 milyon lira tutarında kredi imkanımız gitti. Hem rehin koyuyor, hem rehin parası olan 911.000bin lirayı kulübe fatura etmiş. Ben bunu düzeltmesini rica ediyorum. Rehin parasını, rehneden öder. Dursun Özbek Emlak Konut'tan 91milyon lira kadar temlik almış. Bunu yönetim kurulu kararına bağlamış. Galatasaray'da kimsenin alacağı kalmaz. Emlak Konut'tan temliği kaldırsın. Buradan rica ediyorum.



FINANSAL FAIR PLAY KONUSU



Dursun Bey'in hataları da projeleri de dizi-film.. Biz Riva ve Florya'nın tapusunu verdik. 133 dönüm Kemerburgaz tesisini aldık. Kullanım hakkını aldık ama tapu verdik, kullanım hakkı aldık. Biz evimizi sattık. Dursun Bey'den bize bu durumları bildirin dedik ama bize herkesin bildiği Ağustos sonu faaliyet raporlarının fotokopilerini gönderdi. Devir-Teslim töreninden sonraki ilk toplantımı, 'Bismillah' ertesi sabah Finansal Fair-Play denetçileriyle yaptım. Kendileri yeni başkanla görüşmek istemişler. UEFA'dan bana gelen cevap şu, 'İlk defa bir başkanla kontak kurabildik' demişler. Ben bunu söylemeye utanırım çünkü diğerlerine ayıp olur. Ancak UEFA'ya da bir şeyler söylemek lazım. Neymar transferinin hiçbir şeyi fair-play'e uymuyor. Bu transfere söylenen bir şey yok, 5 ülke dışındakilere ise üvey evlat muamelesi var. UEFA, pisliği kapatsın demiyorum ama Türk takımlarına toleranslı davranmalı. Avrupa'nın futbola en çok tutkun olan ülkesi Türkiye. Sürekli bahsi geçen 65milyon Euro'luk sınır, bu sene için geçerli değil. Genel olarak yönetime bakacaklar.



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