Mustafa Cengiz, Ünal Çeviköz'ün istifasını istedi

Galatasaray kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ünal Çeviköz'ün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün yapılan 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilmesi, bu durumdan habersiz olan başkan Mustafa Cengiz'in tepkisini çekti.



Başkan Cengiz'in, yaptığı görüşmede Ünal Çeviköz'den Galatasaray'a yönetici olarak hizmet etme ya da siyasete devam etme yönünde bir tercih yapmasını istediği, sonrasında da istifasını talep ettiği belirtildi.



Ünal Çeviköz'ün, yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçesini gün içinde kulübe ulaştıracağı aktarıldı.



OLAY NASIL GELİŞTİ?

Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi; Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz ile sohbet eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e telefon geldi. A Spor'da yer alan habere göre; Telefonda Başkan Cengiz'e, Galatasaray Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün CHP kurultayına girdiği bilgisi verildi. Başkan Mustafa Cengiz ise hemen telefona sarılıp Ünal Çeviköz'ü aradı ve "Ya siyaset ya Galatasaray! İkisini birden yürütemezsin" diyerek kurmayının istifasını istedi.



AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ KİMDİR?

1952 İstanbul doğumludur. 1970 yılında Kadıköy Maarif Kolejini bitirmiştir. 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi lisans eğitimini müteakip 1991 yılında Brüksel Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesi almıştır. 1978 yılında Dışişleri Bakanlığına girdikten sonra Türkiye'nin Bakü, Bağdat ve Londra'da Büyükelçisi olarak görev yapmış ve 2014 yılında emekli olmuştur. İngilizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve Almanca bilmektedir. Evli ve bir kız bir erkek çocuk babasıdır.

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