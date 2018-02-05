Nagatomo'dan şaşırtan istatistik!

Galatasaray'ın sol bekte yaşadığı sıkıntıyı gidermesi beklenen Japon oyuncu, Demir Grup Sivasspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim'in tercihi oldu. Müsabaka öncesi taraftarların tribüne çağırdığı oyuncu, "üçlü" çektirdi.



Nagatomo ilk maçında geçer not alamadı. Sivasspor kanatları Bifouma ve N'Dinga karşısında zaman zaman zorlandığı görülen Japon futbolcunun istatistikleri de dikkat çekti.



90 dakika sahada kalan Nagatomo, girdiği 19 ikili mücadelenin yalnızca 5'inde başarılı olabildi. Nagatomo 14 ikili mücadele kaybetti. 2 orta girişiminde topu arkadaşlarıyla buluştramayan Nagatomo, 1 top çalma ve yüzde 90 pas isabet oranıyla oynadı. Gönderdiği 6 uzun topun 4'ünü takım arkadaşlarıyla buluşturan Japon yıldız, 1 de gol pozisyonu yarattı.



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