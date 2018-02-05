Eboue gerçeği ortaya çıktı! Fatih Terim ve Hasan Şaş...

İşte Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue'nin çarpıcı röportajından satırbaşları: Bunu istemiyordum. Arsenal ve Galatasaray'la kazandığım tüm o başarılardan sonra... Kalbim kan ağlıyor. Bunları hak etmedim. Böyle şeyleri ancak filmlerde görürdüm. Çok zor. Ama başıma geldi. Hiç param yok. Buna inanmazdım. Evlendiğim, çocuk yaptığım kişi yüzünden böyle şeylerin başıma geleceğini düşünemezdim. Paramın bittiğini, eşimden ayrıldıktan sonra, bankaya uğradığımda anladım. Ortak bir hesabımız vardı ve o bütün parayı çekmişti. Ben eşime kaptırdığım paraları geri istemiyorum, bağış gibi sayıyorum. Herkese ölmediğimi göstermek istiyorum.





Tek isteğim futbola geri dönmek. Hala yeteneğim var. Sahalara geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. Bağdat ya da Pakistan fark etmez. Oralara giderim, çünkü oynamayı seviyorum. Bavullarımla yaşıyorum çünkü evden atılma olasılığım var. Üzerimdeki baskı büyük. Abandone olmuş durumdayım çünkü ben çocuklarıma çok bağlıydım. Onlarla mutluydum, eğlenceliydim. Bugün artık yalnızım. Futbol nankör. Futbol artık yetenek değil, para üzerine... Bu bir endüstri haline geldi. Arkadaşlarımı oynarken izliyorum. Onlar için mutlu oluyorum ancak içimden ağlıyorum. Tek başıma... Hiç arkadaşım yok. Oynadığım dönemden de arkadaşım kalmadı."





İntiharın eşiğine gelen ve bunu daha önceki röportajlarında ifade eden Eboue halen futbola geri dönmüş değil. Eboue zor günleri atlatamadı. Mirror gazetesine verdiği röportajın ardından Galatasaray ve Arsenal’in yardım için harekete geçtikleri belirtilmişti ancak bu konuda resmi bir gelişme olmadığı ortaya çıktı.



Eboue'nin Mirror gazetesine verdiği röportajın ardından Galatasaray taraftarları Twitter'da #YalnızDeğilsinEboue hashtagiyle yıldız isme destek mesajlarında bulunmuşlardı. Şimdilerde Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş da, "Seni unutmadık, elimden geleni yapacağım" mesajını paylaşmıştı. (Ajansspor)

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