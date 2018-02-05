Galatasaray taraftarından Arda Turan'a şok küfürler

Havaalanında Galatasaray kafilesini bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, Konya deplasmanından dönen Başakşehir takımı ile karşılaşınca Arda Turan aleyhine 'S..... ol git Arda' ve O..... Ç..... Arda' şeklinde tezahürat yaptı.



Süper Lig'İn 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivas, Başakşehir ise Konya'da deplasmanla karşı karşıya geldi. İki takım da mücadelelerin ardından İstanbul'a dönüş yaptı.



Dönüş yolculuğunda Başakşehir'İn Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan'ı kötü bir sürpriz bekliyordu. Galatasaray kafilesini bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar Arda Turan aleyhine tezahürat yaptı. (Fanatik)

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