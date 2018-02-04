Nagatomo: 'Takım için elimden geleni yaptım'

Galatasaray'ın yeni transferi Yuto Nagatomo, Demir Grup Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Japon futbolcunun sözleri şu şekildeydi:



“İlk geldiğim günden beri çok güzel bir ambiyans var. Takım arkadaşlarım, hocam bana çok yardımcı oluyor. Herkes bana yardım etmek için elinden gelen her şey yapıyor.”



“Sadece 2 antrenman yapma şansı buldum. Kolay değil… Yeni bir lig, yeni takım arkadaşları, yeni oyun düzeni… Bunun için belli bir zamana ihtiyacım olacak. Takım arkadaşlarıma yardım etmek için elimden geleni yaptım.”



“Inter’de de uzun süre 55 numaralı formayı giyim. Aslında buraya geldiğimde ilk olarak 5 numarayı sordum. Ama şu anda 5 numara Ahmet’te olduğu için 55 numarayı tercih ettim.”



"Buraya gelmeden önce Sneijder ve Melo ile konuştum. Mükemmel bir takıma, mükemmel bir camiaya gittiğimi, mükemmel bir taraftar karşısında oynayacağımı söylediler."

Garry Rodrigues: 'Hepimiz kötüydük'



Eren Derdiyok’un attığı golün hazırlayıcısı olan Garry Rodrigues ise maç sonrasında yayıncı kuruluşa “Konuşulacak fazla bir şey yok. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Son 2 haftadaki oyunu sahaya yansıtamadık. Hepimiz kötüydük. Bürün takım olarak kötüydük” diye konuştu.