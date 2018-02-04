Abdurrahim Albayrak: 'Bu nasıl penaltı?'

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçı sonrası yan hakeme tepki gösterdi.



İşte Albayrak'ın açıklamaları;



"Ben yıllardır hakemlerle ilgili konuşmadım. Özellikle yan hakem bu pozisyonu dikkatli şekilde seyretsin. O kararı tüm Türkiye merak ediyor. Bu nasıl bir penaltı? Bunu bilmek istiyorum. Hakkımızdır diye düşünüyorum. Orta hakem değil, yan hakem pozisyonu bir daha izlesin. Kendisi karar versin. Verdiği kararı da kamuoyuyla paylaşsın.



Bu maç bitti. Bundan sonra oynayacağımız maça bakacağız. Biz ne mağlubiyetlerin altından kalktık. Biz bir kazaya uğradık. Bunu nazar boncuğu olarak göreceğiz. Hocamızla, taraftarımızla sonuca gitmeye uğraşacağız. 4-5 takımın kazandığı anlar da oluyor, herkesin kaybettiği anlar da olabiliyor"

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