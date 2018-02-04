Dursun Özbek iddialara cevap verecek

Badou Ndiaye başta olmak üzere tüm transferleri incelemeye alınan Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, hakkında çıkan haberlerden rahatsız oldu. Ndiaye transferi ile ilgili banka dekontu ve belgeleri toplamaya başlayan Dursun Özbek'in 14 Şubat'taki Divan Kurulu toplantısına katılacağı ve iddiaları cevaplayacağı öğrenildi.

(SABAH)