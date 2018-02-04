Galatasaray'da şoke eden Ndiaye gerçeği

Galatasaray’ın, Badou Ndiaye’nin satışı konusunda menajer William’a 1 milyon euro komisyon ödediği ortaya çıktı.



16 milyon euroya İngiliz ekibi Stoke City’e satılan Ndiaye’nin menajerinin, 1.6 milyon euro istediği ancak yapılan pazarlıklar sonrası bu rakamın 1 milyon euroya çekildiği belirlendi. Stoke City tarafından çok istenen ve sarı-kırmızılıların göndermek istemediği bir futbolcunun satışı için menajerine 1 milyon euro ödenmesi kafaları karıştırdı. Galatasaray’da daha önce de Burak Yılmaz’ın 8 milyon euroya Çin’e transferi sorasında da menajere yapılan 1 milyon euroluk ödeme tartışma konusu olmuştu.



Başkan Mustafa Cengiz de bir sonraki satıştan yüzde 15 alacaklarını ifade ederek, “İstenen komisyonu 1 milyon euroda tuttuk, yüzde 10 vermedik. 600 bin euroyu ödemeyiz dedik ve netice olarak Galatasaray’a minimum, ileriki satışlar hariç 2.7 ile 2.8 milyon euro artı gelir sağladık. Bununla övünüyoruz” ifadesini kullandı.

Devre arasında Stoke City’ye giden Badou Ndiaye’nin transfer sürecini anlatan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Biz göndermek istemedik. Maalesef Ndiaye kendisi gitmek istedi. Önce hocamıza ‘kalmak istiyorum’ dedi. Ndiaye’nin enteresan bir menajeri var. O nasıl yaptıysa, hocamın tabiriyle çocuğu zehirledi. Ndiaye çok iyi, temiz bir çocuk. Sevgili hocam görüştüğünde ‘bu çocuğu zehirlemişler’ dedi” ifadesini kullandı.

(MİLLİYET)