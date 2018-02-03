SPOR

Galatasaray'da Dursun Özbek'in 10 transferine soruşturma!

03 Şubat 2018 | 19:40

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek'in yaptığı transferler için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.  Ndiaye'nin maliyetinin 7.5 milyon Euro'dan daha fazla olduğu ve 12 milyon Euro'yu bulduğu iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mustafa Cengiz yönetimi bu transferle birlikte diğer futbolcular için de düğmeye bastı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in 10 transferine soruşturma!

Cengiz'in inceleme talimatının ardından öncelikle Ndiaye transferi için soruşturma başlatıldı. Yöneticiler kulüpte profesyonel olarak çalışan kişüerle görüşerek, transferin nasıl gerçekleştiğini sordu. Çalışanlar'm, "Bu transferle ügili bizim bilgimiz yok. Başkan Dursun Özbek, çek defterini alarak bizzat Ankara'ya gitti ve anlaşmaları yapıp geldi. Bize de herhangi bir bilgi verilmedi" dediler.
 
Bunun üzerine inceleme genişletildi. Cengiz, San-Kırmızılı takımın bu sezon Ndiaye dışında kadrosuna kattığı Gomis, Mariano, Maicon, Belhanda, Fernando, Feghouli, Dernayer, Latovlevici ve Carrasso için de çok geniş kapsamlı bir inceleme yapılmasını ve her futbolcu için ayn ayrı dosya tutulmasım istedi. Eğer transferlerde suistimal çıkarsa, kanunu işlem yapılacak. (Star)

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.