Galatasaray'da Dursun Özbek'in 10 transferine soruşturma!

Cengiz'in inceleme talimatının ardından öncelikle Ndiaye transferi için soruşturma başlatıldı. Yöneticiler kulüpte profesyonel olarak çalışan kişüerle görüşerek, transferin nasıl gerçekleştiğini sordu. Çalışanlar'm, "Bu transferle ügili bizim bilgimiz yok. Başkan Dursun Özbek, çek defterini alarak bizzat Ankara'ya gitti ve anlaşmaları yapıp geldi. Bize de herhangi bir bilgi verilmedi" dediler.



Bunun üzerine inceleme genişletildi. Cengiz, San-Kırmızılı takımın bu sezon Ndiaye dışında kadrosuna kattığı Gomis, Mariano, Maicon, Belhanda, Fernando, Feghouli, Dernayer, Latovlevici ve Carrasso için de çok geniş kapsamlı bir inceleme yapılmasını ve her futbolcu için ayn ayrı dosya tutulmasım istedi. Eğer transferlerde suistimal çıkarsa, kanunu işlem yapılacak. (Star)

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