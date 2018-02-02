Galatasaray, Konya maçından sonra PFDK'ya sevk edildi!
02 Şubat 2018 | 18:16
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 01.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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