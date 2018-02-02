Galatasaray'da Ndiaye transferine soruşturma

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Badou Ndiaye'nin Osmanlıspor'dan Gaatasaray'a transferi konusunda soruşturma başlattı. Badou Ndiaye'nin tartışılan transfer süreci hakkında Galatasaray Kulübünde profesyonellerden bilgi alındı.



Sarı kırmızılı kulüpte transfer konusunda yetkili olan mali işlerden de sorumlu kulüp yetkililerinden Badou Ndiaye'nin transfer süreci ile alakalı derinlemesine bilgi istendi.



''TRANSFERİ DURSUN ÖZBEK KENDİSİ BİTİRDİ''

Sarı kırmızılı yönetim, kulüpte çalışan profesyonellerle yaptığı görüşmede Ndiaye transferinde yaşanan süreci özetlemelerini istedi. Yapılan görüşmede kulüp profesyonellerinin, Ndiaye transferinde bir önceki başkan Dursun Özbek'in bizzat ilgilendiğini ve transferi bitirme adına Ankara'ya özel olarak gittiğini ifade etti. Dursun Özbek'in çek defteriyle birlikte Ankara'ya gittiği ve transferi burada bitirdiği belirtildi. Kulüp profesyonelleri, Ndiaye transferine kendilerinin dahil olmadıklarını söyledi. (Futbol Arena)

PAYLAŞ