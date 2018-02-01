Fatih Terim'den transfer sözleri!..

İşte Terim'in açıklamaları: "Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok' bir transfer süreci yaşadık. İhtiyacımız var mıydı? Evet. Artık işin transfer dönemi bitti. Bu kadro ile yolumuza devam edeceğiz. Artık çıkan 11'lerin desteklenmesi gerek. Ndiaye'ye de emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Fernando'nun sakatlığı nedeniyle üzerinde baskı çok. Bu nedenle bizlerden izin alıp Portekiz'de tanıdığı bir doktora gitti. Kısa sürede aramıza katılacağını düşünüyorum. Kupanın en güzel maçlarından birini oynadık. Kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de. Hafta sonu oynayacağımız maç öncesi bazı oyuncularımızı dinlendirmek istedik. Uzun süre oynamamış oyuncularımızın performansı da bana göre iyiydi. Biz ikinci maçta skoru korumak için oynamayacağız. Bu Galatasaray'ın felsefesine ters. Oradaki maç da güzel geçecektir. Mümkünse her maçı kazanmak isteyen ve bunun için bir anlayış ortaya koyan bir Galatasaray var. 2-2'lik skor ancak ikinci maçın son dakikalarında bir avantajsa bize bir şey ifade eder. Maç öncesinde bir şey ifade etmez. Nagatomo transferi ile kadromuzda üç değil iki sol bek oldu. Hakan Balta'yı sol bek düşünmemek lazım. Sol bek oynarsa, çok acil durumlarda oynar. Yuto ile Lato, bizde 2 sol bek gibi görünüyor, korkulu rüya göstermeyecekler gibi görüyorum. 2 bekin devamlı gitmesini isteyen anlayışımızda, Hakan Balta'nın yapması zor."

SERDAR AZİZ: ''2-1'DEN SONRA MAÇI BİTİRMEMİZ GEREKİYORDU''

Maçın gollerinden birine imza atan Serdar Aziz, "2-1'den sonra 3-1'i bulup maçı bitirmemiz gerekiyordu. Ama bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Artık ikinci maçta kendi sahamızda gerekeni yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.



SİNAN GÜMÜŞ: ''PES ETMEYECEĞİZ''

Kupa maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Sinan Gümüş, "Son dakikalarda golü yediğimiz için çok üzüldük. Ama pes etmeyeceğiz. Taraftarımız önünde bu turu atlayacağız. Son haftalarda fazla şans bulamıyordum. Ama Fatih Terim bize bu sinyali hep veriyor. Bana şans geldiğinde iyi kullandığımı düşünüyorum" dedi.