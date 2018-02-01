Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Bonservis bedeli ödenmeyecek 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren parçalı formayı giyecek. İtalya'da kamp kuran Galatasaray, son dakikaya kadar zorladığı Asamoah transferinin gerçekleşmemesi üzerine geçici çözüm olarak gördüğü İnter'den Nagatomo'yu düşük bir bedelle kiraladı.



Ardından da sözleşmesinin bitimine 6 aydan az kalan Juventus'lu Asamoah'la sezon sonundan itibaren geçerlik olmak üzere 4 yıllık ön protokol imzaladı. Ganalı yıldız, Galatasaray'a verdiği söz nedeniyle İnter ve Roma'nın kendisine yaptığı teklifleri reddetti. (Skor)

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