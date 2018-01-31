Badou Ndiaye'nin İngiltere için çalışma vizesi alamayacağı iddia edildi

Transferin son gününde Galatasaray'dan Stoke City'ye gitmesi beklenen Badou Ndiaye ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.



BBC'ye konuşan Fragomen Uluslararası Göç Hukuku firması temsilcisi Ian Robinson, Galatasaray'dan Stoke City'ye geçmesi beklenen Badou Ndiaye'nin çalışma vizesi alamayabileceğini söyledi.



Robinson şu açıklamaları yaptı: "Senegalli futbolcu çalışma vizesi alabilmesi içni son iki yılda milli takımıyla uluslararası oyunların yüzde 60'ında oynaması gerekiyor. Ancak Ndiaye sadece 8 kez görev aldı. Bu kurallara uymuyor. Stoke City puan sistemine tabi olan İngiltere Sporcu Vizesi alarak oyuncuya çalışma izni almak istiyor. Gereklilikleri taşımadığı için Stoke City Ndiaye için kesin çalışma izni alır diyemeyiz. Başvuru sahibinin en az 50 puan alması gerekiyor. Kararı bağımsız panel verecek. Karar olumlu ya da olumsuz bugün verilmek zorunda. Umarım Ndiaye'nin şansı yerinde gider ve vizeyi alır. Bu arada Ndiaye çalışma vizesini alsa dahi bu vizesyle Stoke City'den başka bir İngiliz takımında oynayamayacak. Bir başka İngiliz takımına transferi halinde yeniden çalışma vizesi alması gerekecek."

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