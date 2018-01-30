Galatasaray Nagatomo'yu bitiriyor

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Galatasaray'la ilgili İtalya’dan bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar Inter'in Japon futbolcusu Nagatomo'yu istiyor.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Nagatomo transferini bitirme aşamasına geldi.



Anlaşma sağlanırsa sarı-kırmızılılar, Japon sol beki sezon sonuna kadar kiralayacak.



Nagatomo’nun satın alma opsiyonu da Galatasaray’da olacak. 8 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki deneyimli sol bek, Japonya Milli Takımı’nın da değişilmez isimlerinden biri.

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