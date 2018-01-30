Galatasaray Nagatomo'yu bitiriyor
30 Ocak 2018 | 17:55
Uzun süredir sol bek arayan Galatasaray'da Yuto Nagotomo sesleri! Fatih Terim'in ısrarla takviye yapılmasını istediği sol bek mevkisi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Yuto Nagotomo transferini bitirme aşamasına geldiği belirtildi.
Ara transfer döneminde kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Galatasaray'la ilgili İtalya’dan bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar Inter'in Japon futbolcusu Nagatomo'yu istiyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Nagatomo transferini bitirme aşamasına geldi.
Anlaşma sağlanırsa sarı-kırmızılılar, Japon sol beki sezon sonuna kadar kiralayacak.
Nagatomo’nun satın alma opsiyonu da Galatasaray’da olacak. 8 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki deneyimli sol bek, Japonya Milli Takımı’nın da değişilmez isimlerinden biri.
YORUMLARI GÖR