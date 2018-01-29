Galatasaray Badou Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile anlaştı

TRTSPOR'un haberine göre; Galatasaray, Badou Ndiaye için Stoke City ile anlaşmaya vardı.



Stoke City'nin, Badou Ndiaye için 15+1 milyon euro teklif ettiği ve Ndiaye'nin de alacaklarından vazgeçmesiyle Galatasaray'ın bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

Ndiaye'nin transferi için yarın sabah resmi işlemler yapılacak.

Inter de devrede



Öte yandan İtalyan basını da flaş bir iddia ortaya attı. Sky Sports Italia, Serie A devi Inter'in Ndiaye için son dakikada devreye girdiğini belirtti.



Bu gelişme sonrası Inter'in Ndiaye için Galatasaray'a resmi teklif yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.





Stoke'tan açıklama gelmişti



Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Stoke City de Badou Ndiaye ile ilgili bir açıklama yapmıştı.



Transfer işleriyle kulüp CEO'su Tony Scholes'un ilgilendiğini belirten Stoke City Teknik Direktörü Paul Lambert, "Takıma fayda verebilecek oyuncular üzerine konuşuyoruz ama ocak ayı transfer için zor bir dönem" ifadelerini kullanmıştı.