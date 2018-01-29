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Stoke City'den Badou Ndiaye açıklaması

29 Ocak 2018 | 17:56

Galatasaraylı Badou Ndiaye için Stoke City'den resmi açıklama geldi. Transfer görüşmeleri nedeniyle idmanlara ve maçlara çıkmayan Badou Ndiaye hakkında konuşan Stoke City teknik direktörü Paul Lambert, ocak ayında transfer yapmanın zorluğuna değindi ve Ndiaye'nin ismini vermekten kaçındı.

Stoke City'den Badou Ndiaye açıklaması

İngiltere Premier Lig takımlarındanStoke City'nin teknik direktörü Paul Lambert, Badou Ndiaye transferi sorularına kaçamak yanıt verdi.

Transfer işleriyle kulüp CEO'su Tony Scholes'un ilgilendiğini belirten Lambert, "Takıma fayda verebilecek oyuncular üzerine konuşuyoruz ama ocak ayı transfer için zor bir dönem" diye konuştu.

Ndiaye'nin bu oyunculardan biri olup olmadığın sorusuna isim vermeden yanıt veren İskoç teknik adam, "Buraya geldiğimden beri bize faydası dokunabilecek bazı oyuncuları takip ediyorum. Bir veya iki transfer yapabilirsek harika olacak" ifadelerini kullandı.

INTER İDDASI

Öte yandan İtalyan basını da flaş bir iddia ortaya attı. Sky Sports Italia, Serie A devi Inter'in Ndiaye için son dakikada devreye girdiğini belirtti.

(Hürriyet)

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