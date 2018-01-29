Ndiaye'nin Stoke City'e transferi resmen açıklanıyor!

Galatasaray Ndiaye için İngiliz ekibi Stoke City ile anlaşma sağladı. Stoke City'nin 15 milyon euro+1 milyon euro bonus teklif ettiği Senegalli oyuncu için dün yapılan görüşmeler sonrası prensip anlaşmasına varıldı.



Galatasaray, 16 milyon euro+1 milyon euro bonus karşılığında Senegalli oyuncuyu İngiliz ekibine vermeyi kabul etti. İlk planda, "Biz Premier Lig ekibiyiz, anlaşmayı bozmayız" diyerek geri adım atmayan İngliz temsilcisinin fiyatı 1 milyon euro artırmayı kabul ettiği öğrenildi. Transferin bugün ya da yarın resmen açıklanması bekleniyor.



Terim, Ndiaye'nin Premier Lig'e gitmek istemesi nedeniyle bu satışa izin vermişti. Bu arada 7.5 milyon euro'ya Osmanlıspor'dan alınan Ndiaye için başkent ekibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Ndiaye'nin sözleşmesindeki özel maddede futbolcu 2018-19 ya da sonrasındaki sezonda G.Saray'dan başka bir kulübe giderse Osmanlıspor transferden pay alabilir maddesi bulunuyor. (Fotomaç)

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