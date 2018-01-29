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Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi

29 Ocak 2018 | 07:07

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın rakı içerken görüntülenmesi gündeme damga vurdu. Selçuk İnan'ın bir mekanda rakı içerken çekilen fotoğrafları bazı kullanıcılar tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi

Fatih Terim'in gelişinden sonra ilk 11'de yeniden düzenli olarak forma giymeye başlayan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Twitter'da 'Yarasın Kaptan' etiketiyle Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasında girdi.

Bu görüntülerin aynı mekana eğlenmeye gidenler tarafından sosyal medyaya atıldığı öğrenildi. Bu fotoğraflar kısa zamanda futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Galatasaray taraftarları, futbolcuların izin günlerinde içki içmelerinin kimseyi ilgilendirmeyeceğini belirterek Selçuk İnan’a sahip çıkarken, “Şampiyonlukta hep birlikte içelim” önerisinde bulundular.

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