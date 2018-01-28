Kasımpaşa'dan Igor Tudor iddialarına cevap!

Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Hırvatistan temsilci Hajduk Split'te başlayan Tudor sonrasında PAOK, Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'da görev aldı. Geçtiğimiz sezon devam ederken Sarı Kırmızılı takımın başına geçen 39 yaşındaki teknik adam, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta; 10 galibiyet, 2 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde ederken 2.00 puan ortalamasını tutturdu.

Tudor toplamda ise 20 maçta; 11 galibiyet, 3 beraberlik ile 6 mağlubiyet aldı. Hırvat çalıştırıcının ismi daha önce Aytemiz Alanyaspor'la da anılmıştı.(Ajansspor)

YALANLAMA GELDİ

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Igor Tudor'un geçeceği yönündeki iddialarla ilgili, “Igor Tudor ile bir ilgimiz yok” dedi.



Kasımpaşa yönetimi, deplasmanda Beşiktaş'tan alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Kemal Özdeş'in görevine son verdi. Ardından Paşa’nın takımın başına Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor’un getirileceği iddia edildi.



Bu iddialara yanıt Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin’den geldi. Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tudor ile bir ilgimiz yok. Pazartesiden itibaren başkan ile birlikte çalışmalara başlayacağız” şeklinde konuştu.