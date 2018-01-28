Galatasaray'a kötü haber! Ahmed Musa, CSKA'ya gidiyor!

Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen Ahmed Musa'nın transferi hakkında açıklamalarda bulunan Gernot Rohr "Ahmed Musa eski takımı CSKA Moskova'ya geri dönüyor. CSKA Moskova'da Ahmed Musa'yı çok seviyorlar ve Musa da Rusya'ya kendisini çok iyi hissediyor. Ahmed Musa için yeni bir başlangıç ve artık daha fazla oynamaya başlayacak" açıklamasını yapmıştı.



2012-2016 yılları arasında CSKA Moskova'da forma giyen, CSKA'da 125 maçta 42 golün altına imza atan Ahmed Musa, Rusya Premier Lig'de üç kez şampiyonluk sevinci yaşadı, Rusya Kupası'nı bir kez ve Rusya Süper Kupası'nı da iki kez kazanma başarısı gösterdi.



2016 sezon başında 16 milyon euroluk bonservis bedeli ile CSKA Moskova kulüp tarihi rekoru kırarak Leicester City'e transfer olan Ahmed Musa, Leicester City'de 21'i Premier Lig olmak üzere toplam 32 maça çıktı ve takımı adına 4 gollük bir performans sergiledi. (Sporx)

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