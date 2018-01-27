Gomis'ten 'para' göndermesi!

Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray evinde Osmanlıspor’u Feghouli ve Gomis’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Maça yedek başlayan ve 81. dakikada Eren Derdiyok’un yerine girip 88’de takımının ikinci golünü atan Gomis’ten ilginç bir gönderme geldi.



Hafta içi hakkında ‘parasını alamadığı için’ oynamıyor haberleri yapılan Gomis attığı golün ardından tribünlere giderek bu haberlerin yalan olduğunu işaret eden bir hareket yaptı. Eliyle para işareti yaparak daha sonra formasındaki Galataray armasını gösteren Fransız golcü, adeta ‘para için değil arma için’ mesajı yolladı. Golcü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan olayı oldu.



(Görüntü BeIN SPORTS'tan alınmıştır)

GOMIS'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI...

"Golden daha önemlisi takımın başarısı. 3 puan hem bizim için önemliydi, hem de rakiplerin baskı altında hissetmesi için önemliydi. Bu yüzden mutluyuz. Bütün hafta boyunca sakatlığımla ilgili terapistlerle çalıştım. Fransa'dan terapist geldi, onunla da çalıştım. Galatasaray ile olan ilişkim para ilişkisi değil, bunu vurgulamam gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, Türk milleti de bana çok iyi yaklaştı. Onlara karşı hile yapamam. Bu para olayı değil, bir sakatlıktı. Zor bir maçtı. En iyi maçlarımızdan değildi. Fatih Terim ile yeni bir sistem, yeni bir oyun düzeni var. Bunu yapıyoruz. Bir de şuna bakmak lazım, iyi bir yenilmezlik serimiz var. Umarım bunu devam ettirip sezon sonunda Başakşehir'den birinciliği alıp şampiyon olacağız."