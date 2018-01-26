Mustafa Cengiz: 'Ödemelerde 4 ay geriden geliyoruz'

Türk Telekom Stadı yanında bulunan GS Store mağazasını ziyaret ederek taraftarlarla bir araya gelen Mustafa Cengiz, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Sarı-kırmızılı taraftarların kampanyaya gösterdiği ilgiye dikkati çeken Cengiz, "Müthiş bir olay. Sosyal medya tarihinde böyle bir olay bilmiyorum ve hatırlamıyorum. Bana verilen bilgiye göre kampanya sloganı sadece Türkiye'de değil dünya gündeminde üçüncü sıraya oturdu." dedi.



Galatasaray üyelerinin olağanüstü genel kurulda gösterdiği refleks gibi sarı-kırmızılı taraftarların da bu tarihi refleksi ortaya koyduğunu vurgulayan Cengiz, şöyle konuştu:



"Bunu yaşamak da bana nasip oldu. Çok özel bir nedenden, beni herkesin tanıdığından değil. Tümüyle Galatasaray taraftarlarının hislerine tercüman olduğum, onların ifadesi olduğum için. Onlardan ricam, bunu devam ettirsinler. 'Sarı Cuma' sloganını ben demedim. Bunu bulan taraftarımız. Sosyal medyada bunun ilk kıvılcımını yakan arkadaşa çok teşekkür ediyorum. 'Sen karanlığa bir ışık tut, o tüm evreni aydınlatsın.' diye bir söz vardır. O taraftarımız bunu yaptı ve tüm taraftarlarımızda yankı buldu. Samimi söylüyorum çok duyguluyum. Müthiş de gururluyum çünkü tüm dünyaya örnek oldu."



"Hocamız ne diyorsa o olacaktır"



Galatasaray taraftarlarından, ürün almaya devam etmelerini isteyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "GS Store etiketi taşıyan tüm ürünleri alsınlar. Biz kısıtlı olanaklardayız. Enkaz edebiyatını sevmem. Biz enkaz var ise kaldırmaya geldik. Asla Galatasaray'ın önünü temliklerle rehinlerle borçlanmalarla haczetmeye veya kapatmaya gelmedik. Biz buraya futbolcu satmaya da gelmedik, şampiyon olmaya geldik. Hocamıza gereken destek verilecektir. Hocamız ne diyorsa o olacaktır." ifadelerini kullandı.



Kulüple ilgili birtakım dedikoduların medyaya yansıdığını anlatan Cengiz, "Ben o dedikoduların hepsine hakimim. Bundan emin olun. Kimin hangi kasıtla ne yaptığını tek tek biliyorum. Allah ıslah etsin, diyorum. Benim ağzımdan, hocamızın ağzından çıkmayan, resmi olarak sitemizde beyan edilmeyen hiçbir şeye taraftarımız inanmasın." şeklinde konuştu.



Çok komik şeyler yazıldığını ve bunları okuyup güldüğünü vurgulayan Cengiz, "Benim sosyal medyada hiçbir hesabım yok. Benim adıma hesap açan kardeşlerimi görüyorum. Şu anda bir suç işlemiyorlar ama suç işler duruma gelmesinler. Rica ediyorum bu hesapları kapatsınlar. Seçim çalışması sırasında benim veya arkadaşlarımın ücretli ya da ücretsiz sahte hesabı yoktu." açıklamasında bulundu.



"Ödemelerde 4 ay geriden geliyoruz"



Mustafa Cengiz, mali olarak içinde bulundukları durumla ilgili bilgi vererek ödemelerde 4 ay geriden geldiklerini belirtti.



Rakiplere veya bir önceki yönetime yönelik eleştiri yapmayı sevmediğini vurgulayan Cengiz, "Sadece şunu söyleyebilirim ki ödemelerde 4 ay geriden geliyoruz. Galatasaray'ın devasa gücü bunu aşacaktır. Buna inanın." diye konuştu.



"Galatasaray'a sadık olana üyelik imkanı verilsin"



Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda loca alacakların veya mevcut localarının süresini uzatacakların kulübe üye yapılması konusuna açıklık getirdi.



Bu konunun, verdiği bir demeçten sonra gündeme geldiğini ifade eden Cengiz, şunları söyledi:



"Galatasaray'a sadakatla bağlanan, onun için harcama yapan, kombine alan, deplasmana gidene bir oran verilsin. Kalkıp beni, yönetim kurulu üyemi torpil için aramasın. Çok değerli insanlar var. Kim Galatasaray'a hizmet ediyorsa üyelikte önceliği o alsın. Galatasaray'a sadık olana üyelik imkanı verilsin. Benim akrabam, benim tanıdığım, benim devrem, benim sınıf arkadaşım değil, Galatasaray'a kim bağlıysa önceliği olsun. En sadık olan, en fazla katkı veren üste çıksın. Kimseye haksızlık edilmesin. Yine loca alana da aynı şekilde. Bunun için komisyon olarak toplanılıp bir sıralama getirilecek. Mevcut tüzük ve üyelik yapısı içinde kimseye de haksızlık olmayacağına inanıyorum."



Yönetim olarak önlerinde olağan genel kurula kadar 3 aylık bir süre bulunduğunu hatırlatan Cengiz, "Galatasaray'ın mali ve idari sorunlarını aşıp sportif anlamda şampiyon olma hedefimiz var. Sonrasında inşallah 3 sene daha devam edeceğiz. Kararlıyız. Taraftarın isteği ve genel kurulun tezahürü doğrultusunda biz 3 ay için değil 3 yıl, inşallah 33 yıl için geldiğimizi beyan ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Çocuk Esirgeme Kurumu için 5 bin liralık ödeme



Mustafa Cengiz, GS Store'da 5 bin liralık ödeme yaparken, bu ücretin karşılığı ürünlerin Çocuk Esirgeme Kurumuna gönderileceğini belirtti.



Mağazada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cengiz, fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı.



Futbolcular da kayıtsız kalmadı



Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz'in, "Destek lafla olmaz, eylem sözle olmaz" çağrısına Galatasaray Futbol Takımı da kayıtsız kalmadı.



Sabah saatlerinden bu yana sarı-kırmızılı camiaya gönül verenler tüm Galatasaray Store mağazalarında ve internet sitesinde alışveriş yaparken, Galatasaray'ın futbol dışındaki branşlardaki oyuncuları ve ünlü isimlerin yanı sıra futbol takımı oyuncuları da kampanyaya katıldı.



Teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet ve futbolcular, 'Yellow Friday' kapsamında Florya Galatasaray Store'a giderek alışveriş yaptı.

PAYLAŞ