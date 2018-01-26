Galatasaray yönetimi görev dağılımını yaptı

Galatasaray'da olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz yönetiminin görev dağılımı yapıldı.



Sarı-kırmızılı kulüpte, ikinci başkanlığa Ahmet Şenkal, başkan yardımcılıklarına da Adil Arapoğlu ve Ünal Çeviköz getirildi.



Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre yeni yönetimin görev bölümü şöyle oldu:



Başkan: Mustafa Cengiz



İkinci başkan: Ahmet Şenkal



Başkan yardımcısı: Adil Arapoğlu



Başkan yardımcısı: Ünal Çeviköz



Genel sekreter: Hüseyin Toprak



Muhasip üye: Okan Böke



Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Okan Böke



Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Erol Özmandıracı - Ömer Cansever - Mahmut Recevik



Binicilik, briç ve satrançtan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Çeviköz



Judo ve atletizmden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Nejat Güney



Mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Emre Erdoğan



Su sporları ve tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ahmet Şenkal



İletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Çeviköz



İç ve dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Dinç Üner - Acar Baltaş



Stat ve taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Mahmut Recevik - Cenk Soyer



Gayrimenkul komitesi: Hüseyin Toprak - Erol Özmandıracı



Pazarlama komitesi: Erol Özmandıracı - Arif Badur - Adil Arapoğlu

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